Altın yükselmeye devam ediyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (31 Mayıs 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 979,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.855 dolardan işlem görüyor.
DAR BANTTA HAREKET EDİYOR
Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.
Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Euro bölgesinde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.850-1.860 dolar dar bandında sıkıştığını belirterek, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.
Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye birinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı. Dış ticaret açığı ise nisan ayında 6,1 milyar dolar oldu.
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