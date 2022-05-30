Piyasalarda gün ortası: Altın, Euro ve dolarda son durum (30 Mayıs 2022)
İstanbul serbest piyasada dolar 16.3780 liradan, Euro 17.6250 liradan işlem görürken ons altın 1.858 dolardan işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0770, sterlin/dolar paritesi 1.2650 ve dolar/yen paritesi 127,3 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16.3780 liradan, Euro 17.6250 liradan satılıyor.
ALTIN VE PETROL DE ARTIYOR
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.858 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 115,9 dolardan işlem görüyor.
GEÇEN HAFTANIN TABLOSU
Geçen hafta döviz kurlarında genel anlamda yukarı yönlü bir hareket görülürken en çok artış yüzde 4,28 ile Euro'da yaşanmıştı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,85 artışla 966.80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 kazançla 6 bin 477 liraya yükselmişti.
Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 16.3020 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 4,28 artışla 17.5030 lira olmuştu.
Video Haberler
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- İşte AKP'nin son planı!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!