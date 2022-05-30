Piyasalarda gün ortası: Altın, Euro ve dolarda son durum (30 Mayıs 2022)

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:20

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0770, sterlin/dolar paritesi 1.2650 ve dolar/yen paritesi 127,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16.3780 liradan, Euro 17.6250 liradan satılıyor.

ALTIN VE PETROL DE ARTIYOR

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.858 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 115,9 dolardan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTANIN TABLOSU

Geçen hafta döviz kurlarında genel anlamda yukarı yönlü bir hareket görülürken en çok artış yüzde 4,28 ile Euro'da yaşanmıştı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 2,85 artışla 966.80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 kazançla 6 bin 477 liraya yükselmişti.

Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 16.3020 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 4,28 artışla 17.5030 lira olmuştu.