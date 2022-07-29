Altına resesyon dopingi: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (29 Temmuz 2022)
Altın, ABD ekonomisinin yavaşlamasıyla Fed’in faiz artışını yavaşlatacağı beklentileriyle mart ayından beri en büyük haftalık yükselişinde.
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1012,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.671 lira, Cumhuriyet altını da 6.827 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.765,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi.
ABD EKONOMİSİ TEKNİK OLARAK RESESYONDA
ABD ekonomisi, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.
Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Eylül toplantısı için yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapılacağı öngörülmeye başladığını anımsatan analistler, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılmayacağına yönelik beklentilerin ise güçlenmeye başladığını dile getirdi.
Analistler, bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!