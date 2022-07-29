Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (29 Temmuz 2022)

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:38

TL her gün sınırlı değer kaybederek kademeli yukarı giderken piyasalarda bugün lokal veri gündemi ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası (İSO) toplantısındaki konuşması takip edilecek.

Gün içi en yüksek 18.40'ı bulan Euro/TL paritesi 18.39'dan işlem görüyor.



TCMB dün yıl sonu enflasyon orta noktası tahmini bir önceki toplantıdaki yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükseltti. Sürekli yükselen piyasa tahmini ise yüzde 70 seviyesinde. TCMB cari fazla hedefi ile kalıcı enflasyon düşüşüne kademeli olarak ulaşılmasını hedefleyen politikalara devam edeceği mesajı verdi. Böylece politika faizi düşük tutulurken krediler gibi makro ihtiyati önlemler ile ekonomideki sorunlar çözülmeye çalışılıyor.

İHRACAT VE BÜYÜME ZAYIFLAYACAK



Son dönemde ekonomi yönetimi kredilerde yeni sınırlamalara giderken firmalara piyasa şartlarından çok daha ucuz olan kamu destekli krediler için getirilen net ihracatçı tanımı ise firmalardan tepki çekiyor.

Bu eleştiriler "net ihracatçı" olmayan ya da döviz alması nedeniyle neredeyse tek haneye yaklaşan maliyetlerle sağlanan bu kredileri alamayan firmalardan geliyor. Onlara göre finansmana erişim zayıflatılırken bu durum ihracat ve büyümeyi zayıflatacak.

Reuters'da dün yayımlanan analizde ise ekonomi yönetiminin bu adımlardan kolay kolay geri adım atmayacağına dikkat çekildi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir finans darboğazıyla karşı karşıya olunduğu eleştirisi sonrası ise Kavcıoğlu bugün İSO'da bu konuyu da içerecek bir konuşma yapacak.