Altında 0.25 grama rağbet arttı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:46

Bir dönem düğünlerin gözdesi olan çeyrek altının satış fiyatı bin 340 TL'yi aştı. Yakınlarının düğünlerinde altın takmak isteyenler ise çeyrek yerine 0.25 ve 0.50 grama yöneldi.

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, “Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Süreç, kuyumculuk dalını da önemli anlamda etkiledi. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz” dedi.

RAĞBET ARTTI

Yurttaşların rağbet gösterdiği 0.25 gram altının fiyatı 200, 0.50 gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.