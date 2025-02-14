Altın'da '14 Şubat' rekoru: Gramı 3 bin 500 liraya yaklaştı

14 Şubat sevgililer gününün de etkisiyle altının gram fiyatı rekor seviyeye ulaştı.

Altın'da '14 Şubat' rekoru: Gramı 3 bin 500 liraya yaklaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:26

14 Şubat Sevgililer Günü’nünde kuyumcularda yaşanan yoğunlukla beraber altının fiyatındaki yükseliş hız kazandı. Bugün, altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı 3 bin 420 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 

ALTIN REKORU TAZELEDİ

14 Şubat Sevgililer Günü alınan hediyelerinin etkisi beraberinde kuyumcularda hareketlilik yaşandı.  Buna paralel olarak altın fiyatlarında da yükseliş sürdü. Dün ons fiyatındaki artışla değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 397 liradan günü tamamlamıştı.Bugün ise yüzde 0,6 primle 3 bin 420 liraya yükseldi. 


Etiketler: #14 Şubat #Sevgililer günü

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