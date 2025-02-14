Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

ALTIN İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 33,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,4 azalarak 9 bin 654 kg seviyesine düştü. Böylece, 2024 yılı ekim ayındaki 9 bin 651 kg ithalatın ardından en düşük seviyeye ulaşıldı.