Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

2025 yılına altın ve gümüş ithalatında belirgin bir azalışla başlandı. Ocak ayında, her iki metallerin ithalatı da düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 11:48
Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

Borsa İstanbul verilerine göre, 2025 yılına altın ve gümüş ithalatında belirgin bir düşüşle girildi. Ocak ayında altın ithalatı hem aylık hem de yıllık bazda gerilerken, gümüş ithalatında da keskin bir azalma yaşandı.

Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

ALTIN İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 33,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,4 azalarak 9 bin 654 kg seviyesine düştü. Böylece, 2024 yılı ekim ayındaki 9 bin 651 kg ithalatın ardından en düşük seviyeye ulaşıldı.

Altın ve gümüş ithalatında sert düşüş: Son 2.5 yılın en düşük seviyesi!

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş ithalatında da benzer bir tablo görüldü. 2024 yılı ocak ayında 41 bin 891 kg, aralık ayında ise 58 bin 208 kg olarak gerçekleşen gümüş ithalatı, 2025 yılı ocak ayında 31 bin 545 kg'a geriledi.

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