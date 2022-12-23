Altında 2023'te boğa piyasası beklentisi

23 Aralık 2022 Cuma, 00:00

Bu sene Fed'in agresif sıkılaşma politikası ve dolardaki yükseliş altın fiyatlarına baskı yaparken gelecek sene için değerli metalde sert yükseliş beklentisi var.

Altın piyasasında büyük bir yukarı yönlü hamle ihtimalinin yüksek olduğunu belirten uzman, değerli metalde seneye yüzde 10 veya 20'lik artış değil, daha yüksek seviyeler görüleceğini ve 2 bin 500 ile 4 bin dolar aralığına ulaşacağını öngördü.

"BU ARTIŞ, TAHVİL PİYASASINDA VEYA HİSSE SENEDİ PİYASASINDA GÖRÜLMEDİ"



Birçok ülkenin gelecek yılın ilk çeyreğinde resesyonla karşı karşıya kalacağını belirten Kiener Merkez Bankalarının faiz artış hızını yavaşlatacağını ve bunun da altını daha cazip hale getireceğini söyledi. Kiener, her Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu tek varlığın altın olduğunu belirtti.

2000'li yılların başından beri altının yıllık ortalama getirisinin yüzde 8 - 10 arasında olduğunu belirten Kiener "Bu artış, tahvil piyasasında veya hisse senedi piyasasında görülmedi" diye konuştu.

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre üçüncü çeyrekte merkez bankaları bir önceki yıla göre dört kattan fazla altına karşılık gelen yaklaşık 400 ton değerli metal topladı.

Altın fiyatları Salı günü ABD dolarındaki düşüş ve Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolünde düzenlemeye gitmesinin ardından ralli yaptı. Fiyatlar yüzde 1 yükselerek kritik 1,800 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bugün ons başına fiyat yüzde 0,1 artışla 1,817 dolar civarında seyrediyor.

Hintli bir finansal hizmetler şirket Zerodha'nın Kurucu Ortağı Nikhil Kamath yatırımcıların portföyünde yüzde 10 ile 20 civarında altın tutabileceğini ve altının enflasyona karşı iyi bir korunma aracı olduğunu belirtti.

KARŞIT GÖRÜŞLER DE VAR

Slatestone Wealth Kıdemli Piyasa Stratejisti Kenny Polcati altındaki güçlü talebe rağmen fiyatların iki misli yükseleceği görüşüne karşı çıktı.

Fiyatlarda bir miktar geri çekilme beklediğini belirten stratejist, "Küresel çapta faiz artışlarına enflasyonun nasıl tepki verdiği fiyatlarda belirleyici olacak. Altın portföylerde yer almalı, daha iyi performans gösterebilir ancak 4 bin dolar hedefim yok" dedi.