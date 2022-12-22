Altın güne yükselişle başladı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (22 Aralık 2022)
Altın, yatırımcıların, 2023’te faiz artış patikasına dair ipuçları verebilecek Fed’in favori enflasyon göstergesi de dahil olmak yeni ekonomik verilerin açıklanması öncesinde zayıflayan dolarla birlikte yükseldi.
Altın, yatırımcıların ABD'de bu hafta yayımlanacak ve Fed'in faiz artış patikasına ışık tutabilecek bir dizi ekonomik veri öncesinde doların zayıflamasıyla değer kazandı.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,10 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.089 liradan tamamladı.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.090 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.786 lira, Cumhuriyet altını da 7.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalarak 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.817 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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