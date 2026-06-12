Altında dev düşüş uyarısı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 12 Haziran 2026 Cuma...

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürürken haftalık bazda da sert kayıp vermeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 gerileyerek 4.191 dolar seviyesine inerken, haftalık kaybın yüzde 3,2'ye ulaşması bekleniyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.249 TL Çeyrek altın 10.379 TL Cumhuriyet altını 41.376 TL Ons altın 4.197 Dolar Yarım altın 20.739 TL Tam altın 39.987 TL Gremse altın 100.274 TL

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 2,4 yükselişle 4.212 dolar seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde gram altın fiyatı da küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 230 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BARIŞ BEKLENTİSİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ AZALTTI

Altın fiyatları, perşembe günü son altı ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri alarak toparlanma gösterdi. Bu hareket, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan askeri operasyonları durdurduğunu açıklaması ve taraflar arasında yakın dönemde bir barış anlaşmasına varılabileceğine işaret etmesinin ardından gerçekleşti.

Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelimi zayıflarken, altına olan talepte de gerileme yaşandı.

ANALİSTLERDEN 4 BİN DOLAR UYARISI

CNBC-e'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, altın fiyatlarındaki yönün büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirtti.

Meir, "Piyasalar Fed'in faiz artırabileceğine işaret eden her mesajı dikkatle izleyecek. Eğer Fed bu yönde sinyal verirse altın 4 bin doların altına sarkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ÇATIŞMA SÜRECİNDE ALTINDA YÜZDE 20'LİK GERİLEME

Altın fiyatları, İran ile başlayan çatışma sürecinin ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun merkez bankalarını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmaya yöneltebileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD ENFLASYON VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetlerini yükseltmesiyle yıllık üretici enflasyonu son üç buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini erteleyebileceği ve gerektiğinde yeni faiz artırımlarına yönelebileceği beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, getiri sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken dolar bazlı varlıklara olan ilgiyi artırıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN GÖZLER HAFTA SONUNDA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında bu hafta sonu bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini ve bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasını sağlayabileceğini söyledi.

Buna karşın İran tarafı, anlaşmaya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını belirterek sürecin belirsizliğini koruduğunu açıkladı. Bu durum, piyasalarda jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

ETF ÇIKIŞLARI DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları çarşamba günü yüzde 0,3 azalarak 923,89 tona geriledi.

Değerli metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. Gümüş yüzde 0,4 düşüşle 67,10 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 yükselişle 1.731 dolara çıktı. Ancak platin haftalık bazda kayıp vermeye hazırlanıyor. Paladyum ise yüzde 1,6 artışla 1.289 dolara yükselirken haftalık kazancı yüzde 5'e yaklaştı.