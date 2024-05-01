Altında dikkatler Fed toplantısına çevrildi

Altın, son gelen ABD ekonomik verilerinin Fed'in parasal genişlemeye hızla döneceği umutlarını daha da azaltmasıyla bir önceki seanstaki sert düşüşünü sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:20
Altında dikkatler Fed toplantısına çevrildi
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Spot altın, yatırımcıların ilk çeyrekte ABD işgücü maliyetleri göstergesinde hızlanma olduğunu gösteren son veriye odaklanmasıyla Salı gününü yüzde 2,1 düşüşle kapatması sonrası Asya piyasalarında ons başında 2 bin 300 doların altında işlem gördü. Son rapor, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günü yapacağı faiz kararı açıklamasında daha şahin bir ton kullanacağı yönündeki kötümserliği pekiştirdi.

Swap piyasaları 2024 yılı için sadece bir faiz indiriminin fiyatlandığını gösteriyor. Bu rakam Fed'in Aralık ayında hedeflediğini söylediği üç faiz indiriminden daha düşük. Daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan değerli metal için geleneksel olarak negatif bir etkiye sahip.

Öte yandan, ABD doları endeksi Salı günü iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek artışını gösterirken spot altını alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Değerli metal, başta Çin olmak üzere Asya piyasalarından gelen güçlü talep ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle bu yıl yüzde 10'dan fazla yükselmişti. Dünya Altın Konseyi de Salı günü yaptığı açıklamada, merkez bankalarından gelen talebin ilk çeyrekte herhangi bir yıla oranla kayıtlardaki en güçlü başlangıcını yaptığını söyledi.

Spot altın, Asya'daki diğer birçok ülkeyle birlikte resmi tatil olan Singapur'da saat 11:19'da çok az değişiklik göstererek ons başına 2 bin 287,82 dolar oldu.


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