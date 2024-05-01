Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 432 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:05
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Altın fiyatları güne düşüşle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 432 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 976 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 340  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 287 dolardan işlem görüyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR 

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23, eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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