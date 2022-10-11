Altında dolar baskısı sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (11 Ekim 2022)
Altın, para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği beklentilerinin artması ve jeopolitik risklerin yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturarak güvenli liman olarak ABD dolarına yönelmesiyle dalgalı geçen önceki seansta gerilemesi sonrası baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Altın jeopolitik risklerin yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesi ve daha fazla sıkılaşmacı para politikasının piyasa aktörlerini güvenli liman olarak dolara yönlendirmesiyle baskı görmeye devam ediyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 997 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 995 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.
Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.667 dolardan işlem görüyor.
DOLAR GÜÇLÜ KALIYOR
Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve geçen hafta tahminlerden güçlü gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarını sürdüreceği beklentileriyle doların güçlü kalmaya devam ettiğini ve bunun da altın fiyatlarını baskılandığını söyledi.
Bugün, devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Nezaketsiz tavır!
- Yurttaşa 'başörtüsü tartışması' soruldu