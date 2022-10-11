TL dolar karşısında kaybını sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (11 Ekim2022)

11 Ekim 2022 Salı, 09:22

Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verisi sonrası Perşembe açıklanacak olan ve yüksek gelmesi beklenen TÜFE verisi ile 2023 yılında faizlerin yüksek kalacağı tahminleri pekişirken, dolar da yeniden son 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

ABD'de 30 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri yüzde 3.956 ile neredeyse dokuz yılın zirvesine tırmandı. Küresel tahvil piyasaları İngiltere tahvil piyasalarındaki çalkantıyla dalgalandı. İngiltere'de emeklilik fonları portföylerinde satışa zorlanırken, hükümetin vergi düzenlemeleri ile ilgili daha fazla ayrıntı vereceği sözü ve merkez bankasının ekstra acil önlem adımları ise satışların önüne çok fazla geçemedi.

Rusya'nın dün, Ukrayna'nın haftasonu Kırım'ı ana karaya bağlayan köprüye düzenlediği saldırıya misilleme olarak Ukrayna'da geniş çaplı füze saldırıları düzenlemesi de risk iştahını düşürdü.

İç piyasada bugün Ağustos ayı ödemeler dengesi verileri ve Hazine borçlanmaları izlenecek.

TCMB'NİN FAİZİ TEK HANEYE ÇEKMESİ BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kabine toplantısı sonrası, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar ve yüzde 7.5 faiz ile kullandırılacaktır" dedi.

Piyasalar kredileri döviz talebi yaratma ihtimali nedeniyle takip ediyor. KGF'nin ilk bölümü net ihracat odağı ile çıktığı için bu endişe gerçekleşmemişti. Esnaf kredilerinde de benzer seyir oluşup oluşmayacağı önümüzdeki yıl izlenecek. Son dönemde net ihracat odağı dışında kalan kredilerde dış dışlanmış durumda.

TL YÜZDE 3.5 DEĞER KAYBETTİ

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.48'de 18.57/18.58 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor.

Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti. Bu kapsamda bu hafta TBMM'de görüşmeleri başlayacak torba tasarıda da benzer yönde bir çok adım bulunuyor.