Altında Fed ve savaş kıskacı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Mart 2026 Çarşamba...

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle 5.000,77 dolara geriledi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 azalarak 5.004,60 dolara indi. Küresel piyasalarda fiyatlamalar, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerle şekilleniyor.

ALTIN TÜRÜ ALTIN FİYATI Gram altın 7.098 TL Çeyrek altın 11.899 TL Cumhuriyet altını 47.377 TL Ons altın 5.000 dolar Yarım altın 23.797 TL Tam altın 47.285 TL Gremse altın 118.577 TL

FED POLİTİKASI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altının yönünün “büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine bağlı olacağını” ifade etti. Wong, “Fed bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam mı edecek yoksa Orta Doğu’daki bu oldukça değişken durum nedeniyle hiç indirim yapmamayı mı değerlendirecek?” değerlendirmesinde bulundu.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Fed’in gün içinde açıklayacağı faiz kararında, üst üste ikinci toplantıda da faizlerin sabit tutulacağı öngörülüyor. Piyasa aktörleri, karar metni ve Fed Başkanı’nın vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılarının ardından küresel arz endişelerinin artmasıyla varil başına 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Enerji piyasalarındaki bu yükseliş, enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü etkiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Petrol fiyatlarında kademeli bir düşüş görebiliriz ancak jeopolitik risk primi devam ederse bu durum altın için dipten alımları tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, ham petrol fiyatlarını yüksek seviyede tutarak ulaşım ve üretim maliyetlerini artırdı. Bu durum enflasyon baskılarını güçlendirirken, enflasyonist ortam genellikle altını bir korunma aracı olarak öne çıkarıyor. Buna karşın yüksek faiz oranları, getiri sağlayan varlıkları cazip hale getirerek altının cazibesini sınırlıyor.

BATI ASYA’DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail’in, İran’ın güvenlik şefi ve ABD-İsrail savaşının ilk gününden bu yana hedef alınan en üst düzey isim olan Ali Laricani’yi öldürmesi bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Üst düzey bir İranlı yetkili, ülkenin yeni dini liderinin arabulucu ülkeler tarafından iletilen gerilimi azaltma tekliflerini reddettiğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık, Euro Bölgesi, Japonya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları da İran savaşı sonrasında ilk toplantılarını bu hafta gerçekleştirecek.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de düşüş eğilimi dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek ons başına 79 dolara indi. Spot platin yüzde 0,3 düşüşle 2.118,70 dolara gerilerken, paladyum ise 1.601,63 dolar seviyesinde yatay seyretti.