Altında fiyatlar yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 31 Mart 2026 Salı...

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürdü. The Wall Street Journal’ın aktardığı açıklamalar ve ABD-İran hattındaki gelişmeler piyasalarda hareketliliği artırdı. Ons altın 4.585 dolar seviyesine kadar çıktı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.515 TL Çeyrek altın 11.697 TL Cumhuriyet altını 44.784 TL Ons altın 4.562 dolar Yarım altın 22.392 TL Tam altın 43.059 TL Gremse altın 107.978 TL

Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra yüzde 1,8’e kadar artarak ons başına yaklaşık 4.585 dolara ulaştı. Bu yükseliş, The Wall Street Journal’ın Trump’ın danışmanlarına, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğunu söylediğini aktarmasının ardından geldi. Bu durum, bir aydır süren çatışmanın sona erebileceğine dair umutları artırdı.

FED’DEN ENFLASYON VE FAİZ MESAJI

Bu arada Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskılarını ve faiz artışı beklentilerini artırmasına rağmen uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında göründüğünü söyledi. Powell, merkez bankasının politikasının “bekleyip görmek için iyi bir noktada” olduğunu vurguladı.

YATIRIMCILAR ALTINDA DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATINA ÇEVİRDİ

Son günlerde yatırımcılar, ABD ve İsrail’in şubat ayının sonlarında İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşü fırsat bilerek alım yapmaya başladı.

BATI ASYA’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Öte yandan Beyaz Saray, İran’a yönelik saldırıları kritik sivil altyapıyı da kapsayacak şekilde artırma tehdidinde bulundu. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ücret uygulanmasını öngören bir yasayı onayladı ve Yemen’deki Husileri Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına karşı yeni bir kampanyaya hazırlanmaya teşvik ediyor. Ayrıca İran, Dubai’de bulunan Kuveyt’e ait bir ham petrol tankerine saldırdı; bu bilgi Kuwait Petroleum Corp. tarafından salı günü açıklandı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 09:23 itibarıyla yüzde 1,6 artışla ons başına 4.581 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 3,6 artarak ons başına 72,59 dolara çıktı. Platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,3 yükseldikten sonra büyük ölçüde yatay seyretti.