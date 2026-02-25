Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında ibre yukarı döndü: Uzman isimden 'artış devam edecek mi?' sorusuna yanıt! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba...
25.02.2026 10:13:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları çarşamba günü yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda ons altın 5 bin 174 doların üzerine çıktı. Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, Çin ve ABD kaynaklı gelişmelere dikkat çekti.

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel belirsizlikleri fiyatlamasıyla yukarı yönlü hareket etti. Spot altın yüzde 0,5 artışla ons başına 5 bin 174 dolara yükseldi. Külçe altın ise gün içinde üç haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle önceki seansı yüzde 1’in üzerinde düşüşle tamamlamıştı.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTINI DESTEKLİYOR

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Çin piyasasının geri dönmesi ve ABD’de artan politika belirsizliği, altının ve bir ölçüde gümüşün cazibesini koruyor” dedi.

Analistler, özellikle Çin piyasalarının yeniden açılması ve ABD’de ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesinin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

ABD’NİN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ DEVREDE

Amerika Birleşik Devletleri, salı günü geçici olarak yüzde 10 oranında yeni küresel ithalat vergisini uygulamaya başladı. Beyaz Saray’dan bir yetkili ise Washington yönetiminin bu oranı yüzde 15’e yükseltmek için çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi tarafından alınan kararın ardından, Donald Trump’ın vergi politikalarına ilişkin belirsizliklerin arttığı değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Öte yandan iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadede faiz politikasında değişiklik sinyali vermedi. Piyasa beklentileri ise yıl içinde faiz indirimi olasılığını gündemde tutuyor.

CME Group bünyesindeki FedWatch verilerine göre yatırımcılar, bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın fiyatlarını yukarı taşıyan ABD mali ve ticaret politikası ile dış politika gibi unsurlar devam ettiği sürece altın için yukarı yönlü hareket alanı hâlâ geniş” değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor. Bedr el-Busaidi, İran ile Amerika Birleşik Devletleri’nin perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 309 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 299 TL
  • Cumhuriyet altını: 48 bin 932 TL
  • Ons altın: 5 bin 180 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 582 TL
  • Tam altın: 48 bin 326 TL
  • Gremse altın: 121 bin 185 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları