Altında İran-ABD depremi: Fiyatlar haftanın başında sert yükseldi! Güncel altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Külçe altın, haftanın ilk işlemlerinde ons başına yaklaşık 5 bin 390 dolar a yükselerek yüzde 2 ’nin üzerinde artış kaydetti. ABD askerlerinin bölgede yoğunlaşmasının etkisiyle altın geçen hafta da yüzde 3 ’ü aşan prim yapmıştı.

Tırmanan jeopolitik riskler, altının uzun süredir devam eden yükseliş trendinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Fiyatlardaki artış merkez bankalarının alımlarını artırması ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile para birimlerinden uzaklaşma eğilimiyle de güç kazanıyor.

ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 595 doların üzerini görerek tarihi zirveye ulaştıktan sonra sert bir düzeltme yaşadı. Buna karşın altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazandı.