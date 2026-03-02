Altında İran-ABD depremi: Fiyatlar haftanın başında sert yükseldi! Güncel altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Külçe altın, haftanın ilk işlemlerinde ons başına yaklaşık 5 bin 390 dolara yükselerek yüzde 2’nin üzerinde artış kaydetti. ABD askerlerinin bölgede yoğunlaşmasının etkisiyle altın geçen hafta da yüzde 3’ü aşan prim yapmıştı.
Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın farklı ülkelerdeki hedeflere füze dalgalarıyla karşılık vermesi çatışmaları genişletti. İran’ın dini lideri Hamaney, saldırıların ilk gününde öldürüldü.
JEOPOLİTİK GERİLİM ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR
Tırmanan jeopolitik riskler, altının uzun süredir devam eden yükseliş trendinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Fiyatlardaki artış merkez bankalarının alımlarını artırması ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile para birimlerinden uzaklaşma eğilimiyle de güç kazanıyor.
ALTIN YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 25 YÜKSELDİ
Altın fiyatları, ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 595 doların üzerini görerek tarihi zirveye ulaştıktan sonra sert bir düzeltme yaşadı. Buna karşın altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazandı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 7 bin 581 TL
- Çeyrek altın: 13 bin 291 TL
- Cumhuriyet altını: 52 bin 881 TL
- Ons altın: 5 bin 357 dolar
- Yarım altın: 26 bin 566 TL
- Tam altın: 51 bin 215 TL
- Gremse altın: 128 bin 431 TL