Altında kritik hafta: Çeyrek altın ne kadar oldu? (1 Kasım 2021)
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın yatırımcılarının gözü çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına çevrildi.
Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerilemeye paralel haftaya düşüşle başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 547,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 897 lira, Cumhuriyet altını da 3.665 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1'lik sınırlı artışla 1.784 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL ise geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 9,5570'e geriledi.
GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde küresel para politikalarında devam eden şahin tutumun altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Yüzde 1,55-1,60 bandında dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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