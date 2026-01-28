Altında rekor üstüne rekor: Gram fiyatları o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları…

Ons altın, çarşamba günü yüzde 1,1 yükselişle 5 bin 243,58 dolara çıktı. Gün içinde 5 bin 247,21 doları test eden ons altın, böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 3,1 artışla 5 bin 237,70 dolara yükseldi.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ VE REKOR Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 TL seviyesinden işlem gördü. Gün içinde 7 bin 324 TL seviyesine kadar çıkan gram altın, yeni bir rekor kırdı.

DOLAR DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE YAKIN ABD Doları, yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederken satış baskısı dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın doların değeriyle ilgili açıklamaları, piyasalarda “zayıf dolar” algısını güçlendirdi. Analistler, dolar cephesindeki bu kırılmanın altına güçlü destek sağladığını ifade ediyor.

TRUMP AÇIKLAMALARI VE FED BEKLENTİSİ OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile güçlü ters korelasyondan beslendiğini belirterek, Trump’ın açıklamalarının ABD seansında fiyatları yukarı taşıdığını söyledi.

Trump, yakında yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceğini öngördüğünü dile getirdi. Piyasalar, Federal Reserve’in ocak toplantısında faizi sabit tutmasını bekliyor.

ALTINDA 6 BİN DOLAR SENARYOSU Deutsche Bank, kalıcı yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026’da ons başına 6 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik direnç seviyesinin 5 bin 240 dolar civarında olduğu belirtiliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELİŞTE Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükseldi. Gümüş, haftanın başında 117,69 dolarla rekor kırmıştı ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı. Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 316 TL

7 bin 316 TL Çeyrek altın: 12 bin 411 TL

12 bin 411 TL Cumhuriyet altını: 49 bin 453 TL

49 bin 453 TL Ons altın: 5 bin 236 dolar