DEM Parti'den CHP'ye ziyaret... Özgür Özel'den 'Suriye'de anayasal güvence' çağrısı, MHP'li Feti Yıldız'a 'canlı yayın' yanıtı: 'Keşke' demesin, kanun teklifini Meclis'e getirsin!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

DEM Parti, cihatçı HTŞ ve ona bağlı grupların ocak ayı başından itibaren Suriye'nin kuzeyine yönelik sürdürdüğü saldırılara dair siyasi partilere, sendikalara ve meslek odalarına ziyaretlerinin ilkini CHP'ye gerçekleştirdi.

CHP HEYETİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyeti CHP Genel Merkezinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin de aralarında olduğu heyet kapıda karşıladı.

DEM Parti heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere toplantının yapılacağı salona geçti.

GÖRÜŞME SONRASI GENEL BAŞKANLARDAN AÇIKLAMA

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Söz alan Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'e Halep konusundaki açıklamalarından ötürü teşekkür etti. Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını kaydeden Bakırhan, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bölgede tehlikeli bir oyun kurulduğunu söyleyen Bakırhan, iktidarın da bu durumu görüp üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Siyasetçilerin Kürtleri ötekileştiren bir dil kullandığını belirten Bakırhan, "Kırıcı, ötekileştirici dilden başta medya olmak üzere siyasi aktörlerin vazgeçmesini istiyoruz. Barışçıl bir dile ihtiyaç var" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SURİYE'DE ANAYASAL GÜVENCE SAĞLANMALI

Devamla söz alan CHP lideri Özgür Özel de süreci başından beri yakından takip ettiklerini, Suriye ve Türkiye'deki barışı iç içe gördüklerini vurguladı. Suriye'de bir an önce barışın sağlanması gerektiğini kaydeden Özel, bu durumun Türkiye'deki barışı da etkileyeceğini söyledi.

Özel, Suriye'deki tüm halkların haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

"İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenlerin işler biraz değişince gerçek yüzlerini gösterdiğini" söyleyen Özel, "Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı; yoksa Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi olmalı?" ifadesini kullandı.

ÖZEL: "MÜRŞİTPINAR SINIR KAPISI AÇILMALI"

Kobani'ye ulaştırılacak yardımlara değinen Özel, "Şehirlerin kuşatıldığı zamanda gidecek bu yardımlar doğru yere mi ulaşacak, bundan endişeliyiz. Bu yardımların Kobani'ye ulaştırılmasının dışında çok daha pratik, lojistik olarak da aklın gereği olan bir yol var. Mürşitpınar Sınır Kapısı var. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılması ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz" dedi.

MHP'Lİ YILDIZ'A "CALI YAYIN" YANITI

Bir gazetecinin Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Özel, "Fethi Bey'in açıklamaları önemli ama MHP adım atmıyor. Fethi Yıldız 'keşke' demesin, kanun teklifini Meclis'e getirsin" dedi.

ZİYARETLER SÜRECEK

Heyet, 29 Ocak’ta DEVA ve Saadet Partisini ziyaret edecek. Gelecek Partisi ziyareti ise Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Ayrıca DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Elif Bulut ile HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan'dan oluşan heyet bugün Türkiye Barolar Birliği, KESK ve Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ediyor.

Bu heyet 29 Ocak’ta da TMMOB ve Halkevlerini, 30 Ocak’ta ise İnsan Hakları Derneğini ziyaret edecek.