Altında 'savaş' yükselişi: Gram fiyatları 7 bin 331 TL'ye ulaştı! Güncel altın fiyatları 5 Mart 2026 Perşembe... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Batı Asya’daki savaşın genişlemesi ve doların zayıflamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı piyasaları hareketlendirdi. Küresel gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu.

Altın fiyatları, Batı Asya’daki çatışmaların yayılmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman talebini artırması ve ABD Doları'ndaki geri çekilmenin etkisiyle yükseldi. Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısı, değerli metale olan ilgiyi güçlendirdi.

Spot altın yüzde 0,8 artışla 5.177,26 dolara yükseldi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1 prim yaparak 5.186,40 dolardan işlem gördü.

DOLAR ZİRVE SEVİYESİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

ABD Doları, hafta başında test ettiği üç ayı aşkın en yüksek seviyeden geri çekildi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirdi.

'ALTIN JEOPOLİTİK RİSKLERDEN FAYDA SAĞLIYOR'

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın son birkaç günde alevlenen jeopolitik risklerden fayda sağlıyor. Fiyatlardaki yükseliş, bir yandan finansal koşulların normalleşmesi, diğer yandan da zirvelerden geri çekilen ABD Doları'nın etkisiyle gerçekleşiyor” dedi.

ABD-İRAN SAVAŞI GENİŞLEDİ

ABD’ye ait bir denizaltının Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırması ve en az 80 kişinin hayatını kaybetmesi, ayrıca NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye doğru fırlatılan bir İran balistik füzesini imha etmesinin ardından ABD-İran savaşı çarşamba günü ciddi şekilde genişledi.

'KRİZ UZUN VADEDE ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR'

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Bu krizin uzun vadede altın fiyatlarını desteklediğini düşünüyorum. Ancak savaşla ilgili belirsizlik, gerilimin zirve noktasına ulaştığına dair işaretler görülene kadar yüksek volatilitenin devam edeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ALTINDA YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 20’YE YAKIN ARTIŞ

Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı ortamda yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı ve art arda rekor seviyeleri test etti.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

CME Group bünyesindeki FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 18 Mart’ta faiz oranlarını sabit bırakmasını bekliyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi ile cuma günü yayımlanacak şubat ayı ABD istihdam raporuna odaklandı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1,3 artışla ons başına 84,50 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,6 primle 2.183,44 dolara çıkarken, paladyum 1.674,89 dolar seviyesinde yatay seyretti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI