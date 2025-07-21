Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirmesiyle yükselişe geçti.

Külçe altın ons başına yüzde 0,5 artarak 3 bin 366 dolara ulaştı. Bu yükselişte, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta yaptığı faiz indirimi çağrısı ve Guvernör Michelle Bowman’ın indirime sıcak bakabileceğini belirtmesi etkili oldu. Ancak bazı Fed yetkilileri, tarifelerin yol açabileceği kalıcı enflasyon riskine karşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir ortam oluşturuyor.

TRUMP’IN POWELL ÜZERİNDEKİ BASKISI SÜRÜYOR Bu görüş ayrılıkları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde dikkat çekiyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek. Beyaz Saray, yerine geçecek adayları değerlendiriyor ve faiz indirimi yanlısı bir isim tercih edeceğini vurguluyor. Trump ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in “Powell’ı görevden alması hâlinde piyasaların olumsuz tepki vereceği” yönündeki Wall Street Journal haberini de yalanladı.

AVRUPA BİRLİĞİ TARİFE TOPLANTISINA HAZIRLANIYOR Tarife cephesinde ise Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta ABD ile olası anlaşmazlıklara karşı bir plan geliştirmek üzere toplanması bekleniyor.

DEĞERLİ METALLERDE GENEL YÜKSELİŞ Singapur saatiyle 13:35 itibarıyla spot altın yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 368 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafif gerilerken, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da artış kaydedildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 354 TL

4 bin 354 TL Çeyrek altın: 7 bin 131 TL

7 bin 131 TL Yarım altın: 14 bin 263 TL

14 bin 263 TL Tam altın: 28 bin 344 TL