Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!
Paylaş

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

21.07.2025 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

21 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirmesiyle yükselişe geçti.

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

Külçe altın ons başına yüzde 0,5 artarak 3 bin 366 dolara ulaştı. Bu yükselişte, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta yaptığı faiz indirimi çağrısı ve Guvernör Michelle Bowman’ın indirime sıcak bakabileceğini belirtmesi etkili oldu. Ancak bazı Fed yetkilileri, tarifelerin yol açabileceği kalıcı enflasyon riskine karşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir ortam oluşturuyor.

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

TRUMP’IN POWELL ÜZERİNDEKİ BASKISI SÜRÜYOR

Bu görüş ayrılıkları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde dikkat çekiyor. Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek. Beyaz Saray, yerine geçecek adayları değerlendiriyor ve faiz indirimi yanlısı bir isim tercih edeceğini vurguluyor. Trump ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in “Powell’ı görevden alması hâlinde piyasaların olumsuz tepki vereceği” yönündeki Wall Street Journal haberini de yalanladı.

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

AVRUPA BİRLİĞİ TARİFE TOPLANTISINA HAZIRLANIYOR

Tarife cephesinde ise Avrupa Birliği yetkililerinin bu hafta ABD ile olası anlaşmazlıklara karşı bir plan geliştirmek üzere toplanması bekleniyor.

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

DEĞERLİ METALLERDE GENEL YÜKSELİŞ

Singapur saatiyle 13:35 itibarıyla spot altın yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 368 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafif gerilerken, gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da artış kaydedildi.

Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 354 TL  
  • Çeyrek altın: 7 bin 131 TL  
  • Yarım altın: 14 bin 263 TL  
  • Tam altın: 28 bin 344 TL  
Altında sert yükseliş sinyali: Piyasaların gözü Fed’de!
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 395 TL  
  • Gremse altın: 71 bin 77 TL  
  • Ons altın: 3 bin 352 dolar
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını