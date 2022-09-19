Dolar/TL'de sınırlı yükseliş: Dolar ne kadar oldu? (19 Eylül 2022)

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:28

Piyasalarda bugün ve yarın Hazine ihaleleri, haftanın geri kalanında ise Türkiye ve ABD'nin de aralarında yer aldığı 13 merkez bankasının para politikası toplantısı takip edilecek.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken vadeli kontratlar 100 baz puanlık bir faiz artışına yüzde 18 olasılık veriyor.

ABD'DE RESESYON ENDİŞESİ

Vadeli kontratlar ayrıca faizlerin zirveyi yüzde 50 ihtimalle yüzde 5.0-yüzde 5.25 bandında göreceğini fiyatlıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin bu kadar yüksek seviyeye çıkması halinde ABD ekonomisini resesyona gireceğinden endişe ediliyor.

Fed kararı 21 Eylül'de, TCMB kararı 22 Eylül'de açıklanacak.

TCMB'nin faiz için "yeterli" tanımlamasını yapması nedeniyle Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13'te sabit tutacağı yönünde.

Her ay daha çok ekonomist, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden TCMB'nin kararlarının tahmin edilemez olduğunu ifade ederek Reuters anketlerine katılmamayı seçiyor.

TCMB'nin kendi yürüttüğü anketinde katılımcı listesinde güncellemeye gitti. Değişiklik ardından yerli ve yabancı bazı büyük banka ekonomik araştırma birimlerinde görevli olanların da yer aldığı ekonomist tahminlerine artık ankette yer verilmeyecek.

HAZİNE İHALELERİ

Hazine, TCMB'nin kredilere uygulamaya başladığı tahvil tutma zorunluklarının ardından geçen hafta düzenlediği üç ihalede rekor taleple 37 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine'nin bir önceki ihalesine göre 10 yıllık göstergede faiz yaklaşık 550 baz puan düşmüş oldu. Düşüş verim eğrisi genelinde yaşandı ancak uzun vadede daha belirgin oldu.

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 6 yıl vadeli değişken faizli (FRN) tahvillere yarın ise 13 ay vadeli kuponsuz bono ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. İhalelerden 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvile yüksek ilgi bekleniyor.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2'nin altında değer kaybetti. Son günlerde küresel piyasalardaki sert satışlara kıyasla yatay seyrine devam eden kur en yüksek 18.29 seviyesini gördü. Kur bu sabah 08.53'te 18.26/18.28 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Çin ve Rusya'nın önderlik ettiği Shanghai İşbirliği Teşkilatı'na üye olmayı hedeflediğini açıkladı. Süreç olası ekonomik etkileri nedeniyle piyasada takip edilecek.