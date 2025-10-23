Altında son 12 yılın en sert düşüşü: Ünlü banka o tavsiyesini geri çekti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 23 Ekim 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatlarında 9 haftadır süren yükseliş serisi, dünkü sert satışlarla kesintiye uğradı. Uzmanlar, yaşanan bu gerilemenin “teknik bir düzeltme” olabileceğini belirtiyor. Ancak orta vadede devam eden enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin değerli metaller için destekleyici unsurlar olmayı sürdürebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA 2013’TEN BU YANA EN HIZLI DÜŞÜŞ Dün yüzde 5,3’lük gerilemeyle 4 bin 125 dolardan kapanan ons altın, Nisan 2013’ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Ons altın dün saat 13.28 itibarıyla yüzde 1,06 değer kaybıyla 4 bin 83 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki sert gerileme iç piyasada da etkisini gösterdi. Dünkü işlemlerde 5 bin 901 TL’ye kadar çıkan gram altın, gün sonunda 5 bin 509 TL seviyesine kadar geriledi. Gram altın şu dakikalarda ise 5 bin 523 TL civarında seyrediyor.

GÜMÜŞTE 2021'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE Gümüşte de benzer bir tablo yaşandı. Ons gümüş, dün yüzde 7,2 oranında değer kaybederek 48,70 dolara indi ve Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bugün itibarıyla ons gümüş yüzde 0,8 artışla 48,74 dolardan alıcı buluyor.

CITIGROUP’TAN ‘AĞIRLIĞI ARTIR’ KARARINA GERİ ADIM ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret düzenini değiştirmeye yönelik adımları ve jeopolitik belirsizlikler, yıl boyunca değerli metalleri destekleyen temel etkenler arasında yer aldı. Merkez bankalarının dolardan uzaklaşma amacıyla altın alımlarını sürdürmesi ve bireysel yatırımcıların borsada işlem gören fonlar (ETF) aracılığıyla yükselişe katılması da bu tabloyu güçlendirdi.

Bu süreçte altının 14 günlük göreli güç endeksi (RSI) eylül ayından bu yana çoğu zaman “aşırı alım” bölgesinde kaldı.

Citigroup ise salı günü yaşanan sert düşüşün ardından “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti. Banka stratejistleri, pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiklerini belirterek, “altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini” ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 523 TL

5 bin 523 TL Çeyrek altın: 9 bin 689 TL

9 bin 689 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 579 TL

38 bin 579 TL Ons altın: 4 bin 90 dolar