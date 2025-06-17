Altında talep rekor seviyede: Merkez bankalarının rezervleri artıyor!

Dünya Altın Konseyi (WGC) ve YouGov’un 72 merkez bankasıyla gerçekleştirdiği anket, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminde rekor bir artış olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 43’ü önümüzdeki 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planlarken, geçen yıl bu oran yüzde 29 seviyesindeydi. Anket sonucunda hiç kimsenin rezerv azaltmayı düşünmediği belirtildi.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK TERCİH EDİLİYOR

Altının kriz dönemlerinde değer koruma özelliği ve portföy çeşitlendirme aracı olması, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma kararında etkili oldu. Dünya Altın Konseyi’nin merkez bankaları küresel yöneticisi Shaokai Fan, “Batılı ülkeler altın satışını durdururken, gelişmekte olan ülkeler birikim yapmaya başladı” dedi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ

Son yıllarda altın piyasasındaki yükselişte merkez bankalarının önemli rolü oldu. Rusya’nın döviz rezervlerinin büyük kısmının dondurulması altının rezerv varlığı olarak cazibesini artırdı. 2022 sonundan bu yana altın fiyatları iki katına çıktı. Metals Focus’a göre, merkez bankaları son üç yılda yılda 1000 tonun üzerinde altın alımı yaptı ve bu yıl da benzer bir trend bekleniyor.

ALTIN EURO’YU GERİDE BIRAKTI

Yoğun alımlarla altın, geçen yıl sonunda Euro'yu geçerek merkez bankalarının rezervlerinde ikinci büyük varlık haline geldi. ABD doları varlıklarının payı ise yüzde 46’ya geriledi.

DOLARIN REZERVDEKİ PAYI AZALIYOR

ABD’nin artan bütçe açıkları ve varlıkların dondurulma riski doların rezervdeki payını düşürdü. Gelişmekte olan ülkelerin yarısından fazlası, altını politik risk taşımaması nedeniyle tercih etti. Katılımcıların yüzde 78’i altının temerrüt riski taşımamasını önemli bir avantaj olarak gördü.

KISA VADEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

WGC’den Fan, “Merkez bankaları dolar ve ABD Hazine piyasasına temkinli yaklaşıyor ancak bu herkesin dolardan kaçtığı anlamına gelmiyor” dedi.