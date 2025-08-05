Altında tansiyon yükseliyor: Yatırımcının gözü o kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları, üç günlük yükselişin ardından 5 ağustos salı günü Asya piyasalarında yatay seyrediyor. ABD’den gelen beklentilerin altındaki işgücü verileri sonrası gözler yeniden ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına çevrildi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR
Eylül ayında Fed’in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler artarken, doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine yol açtı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 410 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 234 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 802 TL
- Ons altın: 3 bin 372 dolar
- Yarım altın: 14 bin 468 TL
- Tam altın: 28 bin 795 TL
- Gremse altın: 72 bin 209 TL