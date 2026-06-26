Altında üst üste 4 haftalık kayıp yolda: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Haziran 2026 Cuma...

Altın fiyatları, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin doları güçlendirmesi ve yatırımcıların ABD ile İran arasındaki hassas barış sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeyi sürdürmesiyle cuma günü düşüş eğilimini korudu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 5.989 TL Çeyrek altın 9.922 TL Cumhuriyet altını 39.517 TL Ons altın 4.000 Dolar Yarım altın 19.819 TL Tam altın 39.394 TL Gremse altın 98.788 TL

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 4.022,95 dolara indi. Böylece değerli metal, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,4 değer kaybına yöneldi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 düşüşle 4.038,10 dolardan işlem gördü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA REFAKAT OPERASYONLARI DURDURULDU

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bir geminin saldırıya uğradığı yönündeki bildirimin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağlanan refakat operasyonlarını perşembe günü geçici olarak askıya aldı.

Söz konusu gelişme, ABD ile İran arasında sağlanan ön barış anlaşmasının kırılganlığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD dolar endeksi üst üste ikinci haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, doların değer kazanması diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırdı. Bu durum, değerli metal üzerindeki satış baskısını güçlendirdi.

ABD ENFLASYONU YÜZDE 4'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yükselişini sürdürerek son üç yılın ardından ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktığını gösterdi. Enflasyondaki yükselişte, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların enerji fiyatlarını artırmasının etkili olduğu değerlendirildi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerinin hizmet enflasyonu tarafında sınırlı da olsa olumlu sinyaller verdiğini belirtti. Ancak Goolsbee, temel enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini ve istenilen düzeyde iyileşme görülmediğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyon baskılarının yıl içinde kademeli olarak azalmasını beklediğini ancak mevcut seviyelerin yüksek kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Williams, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönüş sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

PİYASALAR ÜÇ FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre piyasalar, Fed'in bu yıl üç faiz artırımı yapacağını öngörüyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek olası bir faiz artırımının ihtimali ise yaklaşık yüzde 63 seviyesinde fiyatlanıyor.

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI GERİLEDİ

Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı mayıs ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 38 azalarak 53,674 metrik tona geriledi. Nisan ayında ise bu rakam 86,715 metrik ton olarak kaydedilmişti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 57,77 dolara gerilerken, platin 1.600,95 dolarda yatay seyretti. Paladyum ise yüzde 0,4 yükselişle 1.188,97 dolara çıktı.

Buna karşın, değerli metallerin tamamı haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.