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Türkiye ekonomisini bekleyen tehlikeler neler? Barclays'tan kritik analiz

Türkiye ekonomisini bekleyen tehlikeler neler? Barclays'tan kritik analiz

25.06.2026 17:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye ekonomisini bekleyen tehlikeler neler? Barclays'tan kritik analiz

Barclays, TCMB'nin bu yıl 300 baz puan faiz indireceğini öngörürken makro dengeleri bekleyen risklere karşı uyardı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve yerli yatırımcının dövize yönelmesi durumunda kontrollü kur politikasının sürdürülebilirliğinin zorlaşacağını belirten banka, enerji maliyetlerindeki olası artışın cari açığı büyüterek erken seçim beklentilerini tetikleyebileceğini vurguladı.
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İngiltere merkezli banka Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl enflasyondaki dengelenme ve ABD-İran geriliminin azalmasının ardından petrol fiyatlarında görülen düşüşün etkisiyle toplam 300 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini öngördü.

Banka ayrıca Türk Lirası'nın kontrollü bir şekilde değer kaybetmeye devam edeceği tahmininde bulundu.

TL'DE KONTROLLÜ DEĞER KAYBI BEKLENTİSİ

Ercan Ergüzel'in de aralarında bulunduğu ekonomistler tarafından hazırlanan raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

Para politikasındaki gevşeme, TL’de değer kaybının hızının yavaşlamasına yol açacak, böylece uzun (alım yönlü) TL pozisyonları aylık yüzde 1 toplam getiri sağlamaya devam edecektir

Raporda ayrıca, “Petrol fiyatları düşmeye devam ettiği ve yerli yatırımcıların dolar talebi zayıf olduğu sürece, Türk lirasına yönelik bu kontrollü politika sürdürülebilir olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

KISA VADELİ TAHVİLLER İÇİN OLUMLU BEKLENTİ

Barclays raporunda, daha düşük politika faizlerinin kısa vadeli tahvil piyasasını da destekleyebileceği belirtildi.

Notta, “Doğal olarak, küresel petrol fiyatları ve Türkiye’nin cari açık finansmanının istikrarı, kısa vadeli getirilere ilişkin olumlu tahminimiz için temel riskler olmaya devam etmektedir” değerlendirmesi yer aldı.

CARİ DENGE VE SEÇİM TAKVİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Ekonomistler, cari dengenin büyük ölçüde mevsimsel etkiler nedeniyle Kasım 2026'ya kadar iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

Raporda, “Ancak enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, açığın Kasım 2026 ile Nisan 2027 arasında ciddi biçimde genişlemesi muhtemel. Bu ortamda, bir sonraki seçimin zamanlamasına ilişkin beklentiler değişim göstermeye başladı. Temel makroekonomik tahminler cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Kasım 2027’de yapılacağını varsayıyor, ancak üç ay öncesine kıyasla bu beklentimize olan güvenimiz azalmış durumda” denildi.

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