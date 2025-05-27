Altında yeni rekor sinyali: Direnç kırılmak üzere! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mayıs 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Mayıs 2025 Salı...

DOLAR DÜŞERKEN ALTIN YÜKSELİYOR Altın, dolardaki zayıflama ve ABD’nin mali görünümüne dair artan endişelerin etkisiyle son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.

Ons altın, şu sıralarda dünkü seviyeye göre çok az bir artışla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. ABD ve Londra’da pazartesi günü piyasalar tatil nedeniyle kapalıydı.



'PİYASA BİRAZ SOLUKLANIYOR' OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Won, “Bu noktada altın fiyatlarında bir miktar konsolidasyon görüyoruz. Piyasa biraz soluklanıyor ve bir sonraki katalizörü bekliyor. Ancak piyasa katılımcıları, altın fiyatları için destekleyici bir faktör olan ABD bütçe açığının genişlemesinden endişe duyuyor ve bu da doların zayıflamasına neden oluyor” dedi

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ Dolar endeksi, yüzde 0,3 düşüşle rakip para birimlerine karşı son bir ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Kongre Bütçe Ofisi’nin verilerine göre, ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısının federal hükümetin 36,2 trilyon dolarlık borcuna önümüzdeki on yılda yaklaşık 3,8 trilyon dolar ekleyeceği tahmin edilen bir versiyonunu kabul etti.

TEKNİK SEVİYELER BELİRLENDİ Analistler, ons altın için bugünkü direnç seviyesini 3 bin 366 dolar olarak belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3400 doların üzeri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise destekler 3 bin 316 ve 3 bin 304 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 190 TL

4 bin 190 TL Çeyrek altın: 6 bin 899 TL

6 bin 899 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 467 TL

27 bin 467 TL Ons altın: 3 bin 342 dolar