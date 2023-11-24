Son Dakika: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Kasım 2023 altın fiyatları…

Altın fiyatları değer kaybeden doların etkisiyle, bu hafta genelinde yüzde 0,7 artış göstererek ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Gram altında ise yeni rekor geldi. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Kasım 2023 altın fiyatları…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:30
Son Dakika: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 24 Kasım 2023 altın fiyatları…
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Altın fiyatları değer kaybeden doların etkisiyle ikinci haftayı da kazançla kapatma yol yolunda ilerliyor.

Gram altın spot piyasada haftanın son işlem gününde değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30'da 1888 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 87 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 696 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı 1992 dolardan işlem görüyor.

 


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