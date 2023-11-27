Son Dakika... Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 27 Kasım 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:29

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:34

Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURIYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatı, ons altının yükselişinden aldığı destekle spot piyasada haftanın ilk işlem gününde değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.22'de 1894 lira olan yeni zirvesi ile işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 97 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 746 liradan satılıyor.