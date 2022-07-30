Altında yükseliş sürecek mi? Yıl sonu için fiyat verdi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:05

Altın, ABD ekonomisinin yavaşlamasıyla ve Fed’in faiz artışını yavaşlatacağı beklentileriyle mart ayından beri en büyük haftalık yükselişini yaşadı.

Gram altındaki yükseliş sürerken 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapılan tahminler dikkat çekiyor. 29 Temmuz Cuma günü (dün)1019 TL'den işlem gören gram altının kademeli olarak artacağı ve yıl sonunda 1500 lira olacağı öngörülüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV'de katıldığı canlı yayında ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1.800-1.950 dolar bandında hareket edeceğini, daha sonra 1.950 seviyesini de geride rakarak yıl sonunda 2 bin 50 dolar olacağını aktardı.

"GRAM ALTIN YIL SONUNDA 1500 TL"

Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyondaki yükseliş ve jeopolitik gerginlikler olduğunu belirten Yıldırımtürk, 985 liraya gerileyen gram altın fiyatlarının dün tibariyle 1019 liraya yükseldiğini belirtti.

Yıldırımtürk, önümüzdeki dönemlerde gram altının 1350 seviyelerine kadar yükselerek yıl sonu itibariyle 1500 seviyesine kadar yükseleceğini öngördü.