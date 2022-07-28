Fed kararı sonrası: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (28 Temmuz 2022)

Fed dünkü para politikası toplantısında 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Gram altın bin lirayı geçti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:14
Fed kararı sonrası: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (28 Temmuz 2022)
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Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. 

Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.

İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.

Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini verdi. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini açıklayan Powell, "bir noktada" faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

 


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