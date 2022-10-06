Altında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (6 Ekim 2022)

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:40

Altın, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri artırmaya devam etme ihtimaline dair belirsizliğin sürmesiyle yükselerek bin 700 dolar üstüne çıktı.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla bin 025 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde bin 030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 695 lira, Cumhuriyet altını da 6.900 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,6 azalışla 1bin 716 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla bin 723 dolardan işlem görüyor.

PARA POLİTİKALARINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Analistler, dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Euro bölgesinde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 700 doların destek, bin 750 ve bin 770 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.