Altın günü yükselişle kapattı

03 Haziran 2022 Cuma, 16:39

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 993 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 993 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 998 milyon 829 bin 449,07 lira, işlem miktarı ise 2.029,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 316 milyon 319 bin 802,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: