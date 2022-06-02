Altında yükseliş sürüyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (2 Haziran 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 973,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 979,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.561 liradan satılıyor.
ONS ALTIN DA YÜKSELİYOR
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.851,6 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.
Bugün, Euro bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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