Altından Ekim ayına rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanması piyasalarda hareketlilik yarattı. Altın 1 Ekim çarşamba gününe rekorla başladı.

Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolara çıktı.

Ons altın tarafında yaşanan gelişmeleri sonrası gram altın da yükseldi. Salı günü sert düşen gram altın fiyatları 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Şu sıralar gram altının 5 bin 161 lira seviyesinde seyrettiği görülüyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın satış fiyatı: 5.163,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.630,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.271,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 34.088,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.411,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 85.481,41 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.862,83 dolar