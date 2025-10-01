Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altından Ekim ayına rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altından Ekim ayına rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

1.10.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Altından Ekim ayına rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanması sonrası altın rekorunu yeniledi. Altın fiyatları Ekim ayının ilk gününde yeni rekor seviyelere ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanması piyasalarda hareketlilik yarattı. Altın 1 Ekim çarşamba gününe rekorla başladı. 

 

Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolara çıktı.

 

Ons altın tarafında yaşanan gelişmeleri sonrası gram altın da yükseldi. Salı günü sert düşen gram altın fiyatları 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Şu sıralar gram altının 5 bin 161 lira seviyesinde seyrettiği görülüyor. 

 

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın satış fiyatı: 5.163,23 TL

 

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.630,00 TL

 

Yarım altın satış fiyatı: 17.271,00 TL

 

Tam altın satış fiyatı: 34.088,00 TL

 

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.411,00 TL

 

Gremse altın satış fiyatı: 85.481,41 TL

 

Ons altın satış fiyatı: 3.862,83 dolar

İlgili Konular: #fiyat #altın #Satış