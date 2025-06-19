Altını sollamaya başladı: Gümüşte tarihi yükseliş trendi!

Ortadoğu’daki artan jeopolitik gerilimler, güvenli liman talebini artırırken gümüş fiyatları 2012’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Spot piyasada ons başına 37,20 doları aşan gümüş, New York vadeli işlemlerinde 37,33 dolarla gün içi zirveyi gördü. Altınla birlikte geleneksel güvenli liman olarak kabul edilen gümüş, bu kez hem fiyat hem de yatırım talebiyle altını geride bıraktı. Artan jeopolitik risklerin yanı sıra arz kısıtları ve güçlü sanayi talebi, fiyat yükselişini destekliyor. Özellikle güneş enerjisi ve elektrifikasyon teknolojilerindeki genişleyen kullanımı sayesinde gümüş, yatırımcılar tarafından kriz dönemlerinin ötesinde yapısal bir büyüme aracı olarak değerlendiriliyor.

'ASIL FIRSAT GÜMÜŞTE'

UBS Baş Analisti Brendan O’Connor, altının artık yatırımcıları heyecanlandırmadığını belirterek, “Altınla korunur, gümüşle kazanılır” ifadesini kullandı. O’Connor, gümüşün daha küçük ve oynak piyasa yapısıyla bu yıl yüzde 8-9 arasında ek bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. FXEmpire analizinde ise gümüşte 38,34 dolar direncinin geçilmesiyle 40 dolar seviyesinin test edilebileceği ifade ediliyor. Gümüş ve altın oranındaki daralma, bu rallinin henüz başında olunduğunu gösteriyor. Tarihsel verilere göre, benzer sıkışmalar sonrası gümüş fiyatlarında yüzde 50-140 arasında yükselişler yaşanıyor.

SANAYİ TALEBİ REKOR KIRIYOR

Gümüş Enstitüsü verilerine göre, metal üst üste beşinci yıl arz açığı veriyor. 2024’te 680,5 milyon ons ile rekor kıran sanayi talebinin bu yıl yüzde 3 artarak 700 milyon onsa yaklaşması bekleniyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe yönelmesinin nedenlerini açıklıyor. Son haftalarda gümüş ETF’lerine günlük ortalama 2,2 milyon ons giriş olurken, Rusya’nın 535 milyon dolarlık gümüş alım planı merkez bankalarının da gümüşe yöneldiğinin göstergesi sayılıyor.

FİYAT AYRIŞMASI GÜÇLENİYOR

Altın ve gümüş fiyatları tarihsel olarak yüksek oranda paralel hareket ediyor. Ancak son dönemde bu uyum bozuldu. Piyasa uzmanları, geçmiş deneyimlere dayanarak bu tür ayrışmalar sonrası gümüşte hızlı yukarı yönlü hareketler yaşandığını vurguluyor. Bu da gümüşün yeni ve dinamik bir yükseliş sürecine girdiğinin işareti olarak görülüyor.

ALTIN GERİ PLANDA KALIYOR

Klasik güvenli liman altın, bu kez gümüşün gerisinde kaldı. Spot altın fiyatları 3.390 doların hemen altında seyrediyor. Altın-gümüş fiyat oranı üç ayın en düşük seviyesine gerilerken, iki metalin zıt yönlü hareketi dikkat çekiyor. Julius Baer’dan Carsten Menke, altının tepkisizliğini tarihsel kalıplarla açıklıyor. UBS ve MKS Pamp ise bunun geçici olduğunu düşünüyor. MKS Pamp stratejisti Nicky Shiels, altının jeopolitik gelişmelerle 3.500 dolarlık zirveyi yeniden test edebileceğini söylüyor.

CITI’DEN TEMKİNLİ TAHMİN

Citi Bankası, zayıf talep ve büyüme beklentileri nedeniyle 2025’in üçüncü çeyreğinden sonra altının ons fiyatının 3.000 doların altına inmesini bekliyor. Jeopolitik riskler ve ABD bütçe endişeleriyle üçüncü çeyrekte 3.100-3.500 dolar aralığında dalgalanması öngörülen altının, 2026’nın ikinci yarısında 2.500-2.700 dolar seviyelerine gerileyebileceği tahmin ediliyor.