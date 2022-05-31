Altının fiyatları geriledi

31 Mayıs 2022 Salı, 16:31

Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 984 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 968 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 394 milyon 60 bin 647,14 lira, işlem miktarı ise 403,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 559 milyon 514 bin 456,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: