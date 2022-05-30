Fiyatlar yükseliyor: Altın fiyatları ne kadar oldu? (30 Mayıs 2022)
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 980,4 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 967,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 980,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalardaçeyrek altın 1.608 lira, Cumhuriyet altını da 6.570 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1.863 dolardan işlem görüyor.
YENİ HAFTADA POZİTİF HAVA HAKİM
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.
Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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