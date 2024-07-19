Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:17

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:17

Dün ons fiyatındaki değer kaybına paralel 2 bin 595 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 2 bin 600 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 2 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 277 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 41 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,55 altında 2 bin 445 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına yüzde 1,14 azalışla 2 bin 417 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Büyük merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşması ile ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağına yönelik beklentiler yüzde 49'a çıkarak en güçlü ihtimal haline gelirken, bu durum Fed'in 3 faiz indirimi yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Analistler, sıkı para politikasının yakın zamanda gevşemeye başlayacağına yönelik fiyatlamalara karşın, altının ons fiyatının rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla gerilediğini bildirdi.

Bugün Euro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 dolar seviyesinin destek, 2 bin 450 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.