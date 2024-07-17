Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:54

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 623 bin 890 lirayı, en yüksek 2 milyon 645 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 642 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 603 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altının işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 61 bin 608,75 lira, işlem miktarı ise 739,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 975 milyon 320 bin 702,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.