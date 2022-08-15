Altının günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 35 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 16 bin lira, en yüksek 1 milyon 41 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.4 artarak 1 milyon 35 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 432 milyon 728 bin 553.49 lira, işlem miktarı ise 2.361.63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 505 milyon 471 bin 848.67 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.022.000,00
|1.790,35
|En Düşük
|1.016.000,00
|1.765,00
|En Yüksek
|1.041.000,00
|1.795,10
|Kapanış
|1.035.800,00
|1.792,30
|Ağırlıklı Ortalama
|1.034.157,33
|1.783,44
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.432.728.553,49
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.361,63
|Toplam İşlem Adedi
|84
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