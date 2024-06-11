Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:28

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:28

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 415 bin liradan tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 415 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 377 milyon 327 bin 126,17 lira, işlem miktarı ise 572,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 398 bin 939,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: