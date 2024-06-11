AKOM'dan İstanbullulara yüksek sıcaklık uyarısı: Saat 11.00-16.00 arası uzun süre güneş altında kalınmamalı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiği konusunda İstanbulluları uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:22
AKOM'dan İstanbullulara yüksek sıcaklık uyarısı: Saat 11.00-16.00 arası uzun süre güneş altında kalınmamalı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerine çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.


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