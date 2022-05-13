Altının kilogram fiyatı düştü!

13 Mayıs 2022 Cuma, 17:07

Altın piyasasında, en düşük 895 bin lira, en yüksek 922 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 895 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 206 milyon 261 bin 352,98 lira, işlem miktarı ise 2.451,85 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 397 milyon 709 bin 224,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: