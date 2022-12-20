Altının kilogram fiyatı düştü

20 Aralık 2022 Salı, 17:20

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 74 bin lira, en yüksek 1 milyon 91 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 azalarak 1 milyon 74 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 717 milyon 260 bin 396,54 lira, işlem miktarı ise 4.366,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 733 milyon 376 bin 635,73 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler ve Agabullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: