Altın doları zayıflatmasıyla yükseldi: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (20 Aralık 2022)
Altın Japonya Merkez Bankası’nın beklenmedik şekilde getiri eğrisi politikasını revize ederek piyasalara şok dalgaları göndermesinin doları zayıflatmasıyla yükseldi.
Altın, Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz şekilde getiri eğrisi politikasını yukarı yönlü revize etmesi sonrası doların zayıflamasıyla değer kazandı.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,32 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 azalarak haftanın ilk gününü 1.787 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.794 dolardan işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.
Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, ekonomilerdeki zayıflık işaretleri ve dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Analistler, bugün Euro bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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