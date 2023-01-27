Altının kilogram fiyatı düştü

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:46

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:43

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 153 bin lira, en yüksek 1 milyon 178 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 1 milyon 176 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 472 milyon 948 bin 996,36 lira, işlem miktarı ise 5.568,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 487 milyon 680 bin 328,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: