Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 176 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 153 bin lira, en yüksek 1 milyon 178 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 1 milyon 176 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 472 milyon 948 bin 996,36 lira, işlem miktarı ise 5.568,39 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 487 milyon 680 bin 328,97 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.181.500,00
|1.940,00
|En Düşük
|1.153.000,00
|1.910,00
|En Yüksek
|1.178.000,00
|1.960,00
|Kapanış
|1.176.200,00
|1.915,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.166.305,54
|1.921,55
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|6.472.948.996,36
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|5.568,39
|Toplam İşlem Adedi
|151
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